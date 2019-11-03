"Мне кушать нечего": отец популярного певца из РФ живет в нищете

Отец популярного российского певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис вынужден жить в нищете и питаться в столовой для бездомных.

Мужчина ушел из семьи, когда мальчику исполнился год и сейчас живет на окраине Вильнюса, пишет "Комсомольская правда".

Стас Пьеха с отцом КП

Отец Стаса Пьехи прописан в однокомнатной квартире в обычной панельной пятиэтажке. Мужчина жалуется на свое нищенское существование.

"У меня большие долги. Мне кушать нечего". - говорит он.

В программе "Секрет на миллион" Стас Пьеха признался, что об отце мало что знает. По словам артиста, у его папы есть проблемы с психикой.

Пятрас Герулис НТВ

Певец также рассказал, что, если бы не вмешательство бабушки Эдиты Пьехи, он был бы сейчас Наполеоном.

"Я был Наполеоном полдня. Папа решил так меня назвать. Папа у меня литовец. Имена там интересные. Он у меня Пятрас. Так что я был бы Наполеонас Пятрасович Герулис. А еще круче Наполеон Пьеха. Это двойной диагноз. Это даже круче, чем Прохор Шаляпин", - говорит певец.

Музыкант отметил, что его знаменитая бабушка живет в лесу и не очень любит выходить из дома.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Стас Пьеха страдал наркозависимостью – пагубная привычка чуть не стоила ему жизни. Благодаря родственникам, которые силой отправили его на лечение, он смог избавиться от недуга.

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