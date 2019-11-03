Главная Новости
3 ноября • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Мне кушать нечего": отец популярного певца из РФ живет в нищете

1.3т Читать материал на украинском

Отец популярного российского певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис вынужден жить в нищете и питаться в столовой для бездомных.

Мужчина ушел из семьи, когда мальчику исполнился год и сейчас живет на окраине Вильнюса, пишет "Комсомольская правда".

Стас Пьеха с отцом

Стас Пьеха с отцом

КП

Новости
"Больше не выйду": Пугачева расстроила зрителей на концерте в Минске

Отец Стаса Пьехи прописан в однокомнатной квартире в обычной панельной пятиэтажке. Мужчина жалуется на свое нищенское существование.

"У меня большие долги. Мне кушать нечего". - говорит он.

В программе "Секрет на миллион" Стас Пьеха признался, что об отце мало что знает. По словам артиста, у его папы есть проблемы с психикой.

Пятрас Герулис

Пятрас Герулис

НТВ

Певец также рассказал, что, если бы не вмешательство бабушки Эдиты Пьехи, он был бы сейчас Наполеоном.

"Я был Наполеоном полдня. Папа решил так меня назвать. Папа у меня литовец. Имена там интересные. Он у меня Пятрас. Так что я был бы Наполеонас Пятрасович Герулис. А еще круче Наполеон Пьеха. Это двойной диагноз. Это даже круче, чем Прохор Шаляпин", - говорит певец.
"Мне кушать нечего": отец популярного певца из РФ живет в нищете

Музыкант отметил, что его знаменитая бабушка живет в лесу и не очень любит выходить из дома.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Стас Пьеха страдал наркозависимостью – пагубная привычка чуть не стоила ему жизни. Благодаря родственникам, которые силой отправили его на лечение, он смог избавиться от недуга.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персоны
Стас П'єха Стас Пьеха
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel