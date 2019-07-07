ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

"Мне их жаль": Зибров заговорил о звездах в политике

2.2тЧитать материал на украинском

Народный артист Украины певец Павел Зибров признался, что не хочет идти в политику, потому что желает заниматься своим творческим делом и сочувствует своим коллегам, которые решили иначе.

Об этом он рассказал в беседе с Катей Осадчей для "Светской жизни" на свадьбе украинской певицы Алины Гросу в Италии.

"Вот я смотрю на своих коллег и мне их жаль, если честно. Тебе бог дал петь, рисовать, писать, творить песни, стихи, а ты идешь заниматься не своим делом", - сказал Зибров о выборе артистов, которые собрались в политику.

Новости
''Станем одной семьей'': Зибров предложил украинцам породниться

Он признался, что ему уже 18 лет предлагают сменить профессию и уйти в политику. "Политическая сила на протяжении 18 лет предлагала мне быть вместе с ней. Я сказал: "Спасибо, я вас поддержу, но я буду заниматься своим любимым делом", - считает певец.

Зибров не пойдет в политику

Зибров не пойдет в политику

instagram pavlo_zibrov

Новости
Винник сбежал от журналистов из-за Поплавского: скандальное видео

Также он признался, что на день рождения ему звонила и поздравляла глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Кроме того он получил, от политика цветы.

Какая-то партия манила эти усы 18 лет, но не смогла

Какая-то партия манила эти усы 18 лет, но не смогла

instagram pavlo_zibrov

Новости
Иво Бобул собрался в Раду: как это случилось

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зибров угодил в скандал. В сети появились фотографии народного артиста Павла Зиброва с известным сепаратистом, кандидатом на выборах в Верховную Раду Владимиром Струком.

Снимок появился на странице "Фонда Владимира Струка" в Facebook в начале июня. В фонде ответили, что певца и политика связывают давние отношения, а 12-13 июля Зибров поедет в Луганскую область в город Кременная с концертом.

О своем намерении уйти в политику уже заявили Иво Бобул, Святослав Вакарчук, Сергей Притула, Александр Скичко. Также ранее Олег Винник заявил, что принял решение поддержать "Аграрную партию" Михаила Поплавского.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Павел Зибров
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bruno jordano
bruno jordano
ну в парламeнті з клоунами,співаками,танцюристами ужe пeрeбор.от фокусників нe хватає
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel