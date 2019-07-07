"Мне их жаль": Зибров заговорил о звездах в политике

Народный артист Украины певец Павел Зибров признался, что не хочет идти в политику, потому что желает заниматься своим творческим делом и сочувствует своим коллегам, которые решили иначе.

Об этом он рассказал в беседе с Катей Осадчей для "Светской жизни" на свадьбе украинской певицы Алины Гросу в Италии.

"Вот я смотрю на своих коллег и мне их жаль, если честно. Тебе бог дал петь, рисовать, писать, творить песни, стихи, а ты идешь заниматься не своим делом", - сказал Зибров о выборе артистов, которые собрались в политику.

Он признался, что ему уже 18 лет предлагают сменить профессию и уйти в политику. "Политическая сила на протяжении 18 лет предлагала мне быть вместе с ней. Я сказал: "Спасибо, я вас поддержу, но я буду заниматься своим любимым делом", - считает певец.

Зибров не пойдет в политику instagram pavlo_zibrov

Также он признался, что на день рождения ему звонила и поздравляла глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Кроме того он получил, от политика цветы.

Какая-то партия манила эти усы 18 лет, но не смогла instagram pavlo_zibrov

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зибров угодил в скандал. В сети появились фотографии народного артиста Павла Зиброва с известным сепаратистом, кандидатом на выборах в Верховную Раду Владимиром Струком.

Снимок появился на странице "Фонда Владимира Струка" в Facebook в начале июня. В фонде ответили, что певца и политика связывают давние отношения, а 12-13 июля Зибров поедет в Луганскую область в город Кременная с концертом.

О своем намерении уйти в политику уже заявили Иво Бобул, Святослав Вакарчук, Сергей Притула, Александр Скичко. Также ранее Олег Винник заявил, что принял решение поддержать "Аграрную партию" Михаила Поплавского.

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