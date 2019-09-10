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10 сентября • обновлено в 22:23
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"Мне ее сына жалко": звезда росТВ распекла Собчак перед свадьбой

6.1т Читать материал на украинском

Российская ведущая Роза Сабитова заявила, что журналистка Ксения Собчак, которая 13 сентября выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, плохая мать.

Так, она отметила, что ей жалко сына Собчак и Виторгана, пишет "Собеседник".

"Мне ее сына жалко": звезда росТВ распекла Собчак перед свадьбой
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"В моем понимании она плохая мать. Она абсолютно никакая. Мне ее сына жалко. Он свою мать редко видит, а всякие няньки-маньки не сформируют ребенка и не уберут его будущие психологические проблемы. Только мать должна кормить грудью, читать ребенку сказки, петь колыбельные на ночь, мазать коленки зеленкой. Ребенок должен бежать к маме, чтобы поплакаться и посмеяться. А то, что женщина постоянно меняет мужей, ее как мать не красит, да и в голове у ребенка возникают вопросы, кто папа, а кто не папа. Сейчас вот у нее еще один ребенок родится", — сказала Сабитова.

"Мне ее сына жалко": звезда росТВ распекла Собчак перед свадьбой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе в сети появилась информация о свадьбе телеведущей с режиссером. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

  • Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

  • Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

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Персона
Ксения Собчак
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