Младше на 43 года: как выглядит жена покойного Вилли Токарева

В пятницу, 9 августа, в Москве прошла церемония прощания и похороны известного российского шансонье Вилли Токарева. Артист скончался 4 августа на 85-м году жизни.
У гроба соболезнования принимала третья жена певца — Юлия Бединская-Токарева. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит молодая вдова.
Вилли Токарев
Фото: unian.ne
Последние 20 лет Вилли Токарев прожил с третьей женой — киноведом Юлией Бединской. Она младше него на 43 года. Пара познакомилась в московском метро, и с тех пор не расставалась.
Вилли Токарев с женой
Фото: aif.ru
Вилли Токарев с женой
Фото: muzh-zhena.ru
Жена Вилли Токарева — Юлия Бединская
Фото: teleprogramma.pro
Отметим, что Юлия и Вилли воспитывала двоих детей: 18-летнюю дочь Эвелину и 16-летнего сына Милена. Семья артиста проживает в Нью-Йорке, где у певца есть недвижимость.
Вилли Токарев в третьей женой и детьми
Фото: stuki-druki.com
Вилли Токарев в третьей женой и детьми
Фото: stuki-druki.com
Вилли Токарев в третьей женой и детьми
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. По предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.
Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомиллионном состоянии.
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