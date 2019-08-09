Младше на 43 года: как выглядит жена покойного Вилли Токарева

В пятницу, 9 августа, в Москве прошла церемония прощания и похороны известного российского шансонье Вилли Токарева. Артист скончался 4 августа на 85-м году жизни.

У гроба соболезнования принимала третья жена певца — Юлия Бединская-Токарева. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит молодая вдова.

Вилли Токарев Фото: unian.ne

Последние 20 лет Вилли Токарев прожил с третьей женой — киноведом Юлией Бединской. Она младше него на 43 года. Пара познакомилась в московском метро, и с тех пор не расставалась.

Вилли Токарев с женой Фото: aif.ru

Вилли Токарев с женой Фото: muzh-zhena.ru

Жена Вилли Токарева — Юлия Бединская Фото: teleprogramma.pro

Отметим, что Юлия и Вилли воспитывала двоих детей: 18-летнюю дочь Эвелину и 16-летнего сына Милена. Семья артиста проживает в Нью-Йорке, где у певца есть недвижимость.

Вилли Токарев в третьей женой и детьми Фото: stuki-druki.com

Вилли Токарев в третьей женой и детьми Фото: stuki-druki.com

Вилли Токарев в третьей женой и детьми Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. По предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомиллионном состоянии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!