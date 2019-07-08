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Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

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Младшая сестра скандальной певицы Светланы Лободы Ксения, которая недавно вышла замуж, завела сеть пикантными снимками.

Так, фото 26-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в синем купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Ксения дополнила пляжной накидкой черного цвета и шляпой.

"Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь", — написала сестра Лободы.

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Светлана Лобода с сестрой Ксенией

Фото: "Комсомольская правда"

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода

Фото из Instagram

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Отметим, о сестре Лободы Ксении известно немногое. Девушка родилась в августе 1992 года, живет в Киеве. Она увлекается путешествиями и модельной деятельностью. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди, который не ведет публичную жизнь.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фотографии Ксении Лободы, которыми она делилась с подписчиками в последнее время.

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Соблазнительная Ксения Лобода

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Ксения Лобода сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра Лободы Ксения вышла замуж 27 июня 2019 года. Светлана на свадьбе сестры отличилась пошлым танцем, в котором была задействована и ее дочь Ева.

После свадьбы Ксении Лободы в сети вспыхнула волна слухов о том, что и сама Светлана вскоре пойдет под венец (до этого 36-летняя артистка ни разу не была замужем официально).

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Персона
Светлана Лобода
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