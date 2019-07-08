Младшая сестра Лободы завела сеть пляжными фото

Младшая сестра скандальной певицы Светланы Лободы Ксения, которая недавно вышла замуж, завела сеть пикантными снимками.

Так, фото 26-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в синем купальнике, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Ксения дополнила пляжной накидкой черного цвета и шляпой.

"Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь", — написала сестра Лободы.

Светлана Лобода с сестрой Ксенией Фото: "Комсомольская правда"

Ксения Лобода Фото из Instagram

Ксения Лобода Фото из Instagram

Ксения Лобода Фото из Instagram

Отметим, о сестре Лободы Ксении известно немногое. Девушка родилась в августе 1992 года, живет в Киеве. Она увлекается путешествиями и модельной деятельностью. Ее супругом стал украинский бизнесмен Артем Аурсалиди, который не ведет публичную жизнь.

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Ксения Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Ксения Лобода в откровенном купальнике Фото из Instagram

Ксения Лобода сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра Лободы Ксения вышла замуж 27 июня 2019 года. Светлана на свадьбе сестры отличилась пошлым танцем, в котором была задействована и ее дочь Ева.

После свадьбы Ксении Лободы в сети вспыхнула волна слухов о том, что и сама Светлана вскоре пойдет под венец (до этого 36-летняя артистка ни разу не была замужем официально).

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