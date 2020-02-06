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7 февраля • обновлено в 08:18
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Митя Фомин обнажился в Instagram, не все прикрыв рукой

2.2т
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Российский артист и ведущий Митя Фомин показал поклонникам фото себя обнаженного, чем серьезно взбудоражил их.

Снимок появился утром 6 февраля на его странице в Instagram.

Отмечается, что на фото 46-летний мужчина запечатлен полностью голым от паха до шеи, при этом, только ключевое место на своем теле он прикрывает рукой. Под ладонью видно лишь немного лобковых волос.

В подписи к фото Фомин объяснил, что ни разу в 2020 году не тренировался в зале, набрал лишние килограммы и ищет себе личного тренера.

гляжуся в зеркало и вижу, как похудел и возмужал друзья же, сволочи, считают, что похужал и возмудел © Глеб Николаев ⠀ Рублю правду-матку с плеча: с момента нового года практически не выхожу на спортплощадку и в зал(за редким исключением пробежек на выездах), потому что все время в разъездах. Это, безусловно, сказывается на моем физическом состоянии - для меня на лицо прибавка в весе, уменьшение эластичности кожи и все натекающие... Но со следующей недели уже в Москве и возвращаюсь к режиму 💪🏻 ⠀ Пока по-прежнему открыта вакансия моего личного тренера, поэтому кто готов привести мое тело в порядок к лету, а лучше к весне, пишите в директ, а лучше сразу резюме на @kea390@mail.ru👇🏻#нюдавай

Публикация от Митя Фомин | Mitya Fomin (@mf_agent)

Стоит заметить, что такое фото вызвало неоднозначную реакцию сети - в комментариях одновременно восхитились его телом и спросили, зачем выкладывать такие откровенные фото в соцсети на публичное обозрение.

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