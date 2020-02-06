Митя Фомин обнажился в Instagram, не все прикрыв рукой

Российский артист и ведущий Митя Фомин показал поклонникам фото себя обнаженного, чем серьезно взбудоражил их.

Снимок появился утром 6 февраля на его странице в Instagram.

Отмечается, что на фото 46-летний мужчина запечатлен полностью голым от паха до шеи, при этом, только ключевое место на своем теле он прикрывает рукой. Под ладонью видно лишь немного лобковых волос.

В подписи к фото Фомин объяснил, что ни разу в 2020 году не тренировался в зале, набрал лишние килограммы и ищет себе личного тренера.

Стоит заметить, что такое фото вызвало неоднозначную реакцию сети - в комментариях одновременно восхитились его телом и спросили, зачем выкладывать такие откровенные фото в соцсети на публичное обозрение.

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