"Мистика преследует меня!" Ирина Билык прокомментировала смерть матери

Кристина Долматова Люди 11:02, 23.05.2020 Обновлено: 11:11, 23.05.2020

Известная украинская певица Ирина Билык опубликовала трогательный пост после известия о смерти ее мамы Анны Яковлевной.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото матери и сообщила, что собиралась посвятить ей песню.

Ирина Билык с мамой
Фото: instagram/bilyk_iryna

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме... Целое утро думала о том, как это будет красиво, и как ей будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала Ирина.

Мама Ирины Билык
Фото: instagram/bilyk_iryna

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в семье украинской певицы Софии Ротару произошло горе – умер муж ее младшей сестры Лидии – Сергей Хлябич.

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