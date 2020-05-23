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23 мая • обновлено в 11:41
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"Мистика преследует меня!" Ирина Билык прокомментировала смерть матери

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Известная украинская певица Ирина Билык опубликовала трогательный пост после известия о смерти ее мамы Анны Яковлевной.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото матери и сообщила, что собиралась посвятить ей песню.

Ирина Билык с мамой

Ирина Билык с мамой

Фото: instagram/bilyk_iryna

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме... Целое утро думала о том, как это будет красиво, и как ей будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала Ирина.

Мама Ирины Билык

Мама Ирины Билык

Фото: instagram/bilyk_iryna

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в семье украинской певицы Софии Ротару произошло горе – умер муж ее младшей сестры Лидии – Сергей Хлябич.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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