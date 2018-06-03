"Миссис мира-2018" трагически погибла в ДТП: что о ней известно

"Миссис мира-2018" Сания Шакирова, которая погибла в ДТП в Иссык-Кульской области Кыргызстана, имела несколько салонов красоты и воспитывала троих детей.

Девушка родилась в 1987 году в городе Кара-Балта, а первый титул "Мисс Кара-Балта" получила, учась в шестом классе, пишет Sputnik.kg.

С 14 лет девушка работала, а в 17 лет из-за финансовых трудностей Сания вместе с матерью переехала в Москву на заработки. Там же она получила юридическое образование.

Сания какое-то время работала в салоне известной российской телеведущей Ксении Бородиной.

Вышла замуж, но развелась. У нее осталось трое детей, старшей дочери - 12 лет.

Сания Шакирова saniya.shakirovna.official, Instagram

Сания Шакирова saniya.shakirovna.official, Instagram

В 2018 году она приняла участие в конкурсе красоты Miss Universe Beauty-2018 и завоевала титул "Missis World". Сания Шакирова выиграла $5 тысяч, путевку в Италию и получила годовой контракт с модельным агентством.

Также она владела несколькими салонами красоты и школой-салоном в Кыргызстане.

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