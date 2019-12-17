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17 декабря • обновлено в 12:51
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"Мисс Вселенная-2002" напугала внешним видом: как изменилась победительница из России

2.2т
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Победительница "Мисс Вселенная — 2002" Оксана Федорова удивила внешним видом на новом фото.

Так, снимком с обладательницей короны поделился в своем Instagram актер Стас Садальский.

"Я люблю, когда мужчины берут меня грубо и жестко. Нужно больше звериной грубости, больше секса, причем и в жизни, и на танцевальной площадке". Так , как утверждает помойный интернет "говорила" Оксана Федорова в 2006 году. БРЕХНЯ она совсем другая... 42-летняя телеведущая и обладательница титула "Мисс Вселенная — 2002" Оксана 10 лет назад во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал офицер ФСБ, который сейчас является сотрудником администрации президента РФ. Мужа Андрея Бородина Федорова не показывает публике и правильно делает, а то сглазят...", такой подписью сопроводил Садальский снимок с Федоровой.

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В комментариях некоторые подписчики пришли в замешательство от внешнего вида Оксаны. Пользователи не сразу узнали в женщине на снимке самую красивую девушку мира.

"Мисс Вселенная-2002" напугала внешним видом: как изменилась победительница из России
"Мисс Вселенная-2002" напугала внешним видом: как изменилась победительница из России

Как изменилась за 17 лет "Мисс Вселенная — 2002" Оксана Федорова, и как выглядит сейчас?

Оксана Федорова в 2002 году

Оксана Федорова в 2002 году

Инстаграм

Оксана Федорова в 2002 году

Оксана Федорова в 2002 году

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Оксана Федорова

Оксана Федорова

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победительницей конкурса красоты "Мисс Мира-2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

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Автор
Анна Михно
Персона
Оксана Федорова
Место
Россия
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7
Комментарии
7
18
Смешно
0
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
За 17 лет кто хочешь изменится. Но в целом, выглядит хорошо.
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрен нам эта шлюха расейская?
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1
4
Федоров Федор
Федоров Федор
Кацaп Кацaпыч, шLюшka польская, ты шо скулить, как побитая собака?
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0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как была красавицей, так и осталась
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2
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Кацaп Кацaпыч, ну ты то xряк облeзлый, уж не xpюкал бы. Тебе то и ваши пpoститyтки oблeзлыe не дaют, а ты на красавиц глазенки тapaщишь.
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0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, не тебе, су.ка паРРашная, гавкать!
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