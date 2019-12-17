"Мисс Вселенная-2002" напугала внешним видом: как изменилась победительница из России

Победительница "Мисс Вселенная — 2002" Оксана Федорова удивила внешним видом на новом фото.

Так, снимком с обладательницей короны поделился в своем Instagram актер Стас Садальский.

"Я люблю, когда мужчины берут меня грубо и жестко. Нужно больше звериной грубости, больше секса, причем и в жизни, и на танцевальной площадке". Так , как утверждает помойный интернет "говорила" Оксана Федорова в 2006 году. БРЕХНЯ она совсем другая... 42-летняя телеведущая и обладательница титула "Мисс Вселенная — 2002" Оксана 10 лет назад во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал офицер ФСБ, который сейчас является сотрудником администрации президента РФ. Мужа Андрея Бородина Федорова не показывает публике и правильно делает, а то сглазят...", — такой подписью сопроводил Садальский снимок с Федоровой.

В комментариях некоторые подписчики пришли в замешательство от внешнего вида Оксаны. Пользователи не сразу узнали в женщине на снимке самую красивую девушку мира.

Как изменилась за 17 лет "Мисс Вселенная — 2002" Оксана Федорова, и как выглядит сейчас?

Оксана Федорова в 2002 году Инстаграм

Оксана Федорова в 2002 году Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Оксана Федорова Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победительницей конкурса красоты "Мисс Мира-2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

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