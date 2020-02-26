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26 февраля • обновлено в 13:45
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"Мисс Винница" попала в жуткое ДТП: девушка в реанимации. Фото

2.2т
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Обладательница титула "Мисс Винница-2017" Алина Шамалюк попала в жуткое ДТП в Виннице. Так, в машине с ней находился бывший муж Александр Бойдаченко.

Как сообщает 33 канал, дорожная авария произошла возле рынка "Сатурн" в районе остановки "Электросеть". Известно, что автомобиль Honda, за рулем которого был Александр, врезался в дерево. В результате водитель и пассажирка получили серьезные травмы. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Алина Шамалюк

Алина Шамалюк

Фото: vn.depo.ua

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"Причину ДТП установят после опроса водителя, свидетелей и согласно экспертизами и записями на камерах видеонаблюдения. Однозначно, что водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Какой была причина – его состояние, высокая скорость или что-то другое – должно установить следствие... Сейчас мужчина находится в травматологии с переломом бедра, девушка в отделении интенсивной терапии, у нее подозревают перелом черепа", – пишет издание.

Алина Шамалюк и Александр Бойдаченко

Алина Шамалюк и Александр Бойдаченко

Фото: 33kanal.com

Последствия жуткого ДТП

Последствия жуткого ДТП

Фото: 33kanal.com

К слову, 24-летняя Алина Шамалюк – "Мисс Винница-2017", дочь мэра Калиновки и 21-летний Александр Бойдаченко, сын бизнесмена Игоря Мизраха поженились два года назад. Сейчас пара официально разведена.

Александр Бойдаченко и Алина Шамалюк

Александр Бойдаченко и Алина Шамалюк

Фото: vinnitsa.info

Александр Бойдаченко и Алина Шамалюк

Александр Бойдаченко и Алина Шамалюк

Фото: 33kanal.com

Александр Бойдаченко и Алина Шамалюк

Александр Бойдаченко и Алина Шамалюк

Фото: vinnitsa.info

Алина Шамалюк с родными

Алина Шамалюк с родными

Фото: vinnitsa.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автор хита "Охрана, отмена" известная украинская певица Jerry Heil попала в ДТП после концерта в Одессе.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
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