"Мисс Украина Вселенная" родила первенца. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко впервые стала мамой. Первенца она родила в Майами, США.

У Стефанко и ее супруга Сержа Алисеенко родился мальчик. Радостными событием известная 32-летняя модель поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram.

"Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел", – трогательно высказалась Олеся.

"Мисс Украина Вселенная 2011" впервые стала мамой Instagram Олеси Стефанко

Отметим. модель долго скрывала свою беременность. О грядущем пополнении она впервые сообщила в конце апреля 2020.

Стефанко 32 года, она родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2011 году девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2011", где получила титул "Первая вице-Мисс Вселенная 2011". С 2014 года девушка работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Майами вместе с супругом IT-специалистом Сержем Алисеенко. Пара поженилась в сентябре 2016 года.

"Мисс Украина Вселенная 2011" родила сына Instagram Олеси Стефанко

Подружкой Олеси на свадьбе стала дизайнер Анастасия Иванова, а тамадой – популярный ведущий Александр Скичко. Также на свадьбе присутствовала директор конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова с супругом.

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