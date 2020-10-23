"Мисс Украина Вселенная" поразила стройной фигурой через два месяца после родов

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко поделилась с поклонниками результатом похудения через два месяца после родов.

Так, 32-летняя модель опубликовала ролик на своей странице в Instagram, на котором сначала позирует с беременным животом, а затем показывает стройное тело (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Найдите 10 отличий", – в шутку подписала публикацию Стефанко.

Стефанко показала фигуру после родов. Instagram Олеся Стефанко

Отметим, модель родила сына Тео в Майами, США. Поклонников поразило то, как быстро знаменитость смогла вернуть себе идеальную фигуру.

"Вау! Какая же вы крутая! Лучшая мотивация", "Олеся, прекрасно выглядите", "Можно смотреть вечно", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали комплиментами Стефанко. Instagram Олеся Стефанко

В сети пришли в восторг от фигуры Стефанко. Instagram Олеся Стефанко

Стефанко показала фигуру через два месяца после родов. Instagram Олеся Стефанко

Напомним, Стефанко родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2011 году девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2011", где получила титул "Первая вице-мисс Вселенная 2011". С 2014 года девушка работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Майами вместе с мужем IT-специалистом Сержем Алисеенко. Пара поженилась в сентябре 2016 года.

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