"Мисс Украина Вселенная" поразила стройной фигурой через два месяца после родов

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
6,5 т.
Олеся Стефанко похудела после родов

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко поделилась с поклонниками результатом похудения через два месяца после родов.

Так, 32-летняя модель опубликовала ролик на своей странице в Instagram, на котором сначала позирует с беременным животом, а затем показывает стройное тело (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Найдите 10 отличий", – в шутку подписала публикацию Стефанко.

Стефанко показала фигуру после родов.

Отметим, модель родила сына Тео в Майами, США. Поклонников поразило то, как быстро знаменитость смогла вернуть себе идеальную фигуру.

"Вау! Какая же вы крутая! Лучшая мотивация", "Олеся, прекрасно выглядите", "Можно смотреть вечно", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали комплиментами Стефанко.
В сети пришли в восторг от фигуры Стефанко.
Стефанко показала фигуру через два месяца после родов.

Напомним, Стефанко родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2011 году девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2011", где получила титул "Первая вице-мисс Вселенная 2011". С 2014 года девушка работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Майами вместе с мужем IT-специалистом Сержем Алисеенко. Пара поженилась в сентябре 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летняя певица Наталья Подольская и ее 52-летний муж Владимир Пресняков стали родителями во второй раз.

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