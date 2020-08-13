"Мисс Украина Вселенная" похвасталась фигурой после родов. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко впервые после родов, которые прошли 10 августа, показала свою фигуру в купальнике.

Фотографию модель обнародовала на своей странице в Instagram. На ней звезда позирует в черном сплошном купальнике с глубоким вырезом на декольте и парео, завязанном на талии (снимок смотрите ниже).

"Маме нужен загар", – подписала фото модель.

Стефанко похвасталась фигурой после родов Instagram @olesiastefanko

Отметим, 32-летняя Олеся родила сына Тео в Майами, США. О том, как прошли ее роды и, как она себя чувствует после них, женщина пока не рассказывает.

Стефанко с мужем и сыном Instagram @olesiastefanko

Поклонники пришли в восторг от фигуры модели и написали, что после родов звезда прекрасно выглядит.

"Красивая мама", "Ты выглядишь изумительно. Не верю, что ты теперь мать", "Будто и не рожала. Ты – вдохновение и мотивация", – написали в комментариях.

Поклонники написали, что после родов звезда прекрасно выглядит скриншот комментариев

Поклонники засыпали комплиментами Олесю скриншот комментариев

Стефанко родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2011 году девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2011", где получила титул "Первая вице-мисс Вселенная 2011". С 2014 года девушка работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Майами вместе с мужем IT-специалистом Сержем Алисеенко. Пара поженилась в сентябре 2016 года.

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