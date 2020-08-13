"Мисс Украина Вселенная" похвасталась фигурой после родов. Фото

Олеся Стефанко показала фигуру после родов.
Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко впервые после родов, которые прошли 10 августа, показала свою фигуру в купальнике.
Фотографию модель обнародовала на своей странице в Instagram. На ней звезда позирует в черном сплошном купальнике с глубоким вырезом на декольте и парео, завязанном на талии (снимок смотрите ниже).
"Маме нужен загар", – подписала фото модель.
Стефанко похвасталась фигурой после родов Instagram @olesiastefanko
Отметим, 32-летняя Олеся родила сына Тео в Майами, США. О том, как прошли ее роды и, как она себя чувствует после них, женщина пока не рассказывает.
Стефанко с мужем и сыном Instagram @olesiastefanko
Поклонники пришли в восторг от фигуры модели и написали, что после родов звезда прекрасно выглядит.
"Красивая мама", "Ты выглядишь изумительно. Не верю, что ты теперь мать", "Будто и не рожала. Ты – вдохновение и мотивация", – написали в комментариях.
Поклонники написали, что после родов звезда прекрасно выглядит скриншот комментариев
Поклонники засыпали комплиментами Олесю скриншот комментариев
Стефанко родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2011 году девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2011", где получила титул "Первая вице-мисс Вселенная 2011". С 2014 года девушка работала в Нью-Йорке, затем перебралась в Майами вместе с мужем IT-специалистом Сержем Алисеенко. Пара поженилась в сентябре 2016 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса, звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" Валерия Федорович во второй раз станет мамой.