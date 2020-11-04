Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" и известная модель Анна Андрес объявила о своей беременности.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки округлившегося животика и сообщила, что находится уже на 28 неделе (фото можно посмотреть ниже).

"В 28 недель наконец-то чувствую, что готова поделиться своей большой радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний карантин прошел не зря. Как сейчас помню этот день – 27 мая мы узнали, что наша мечта сбылась и мы ждем самый большой подарок, который только может подарить Вселенная", – написала модель.

"Мисс Украина Вселенная-2014" беременна первенцем Instagram Анны Андрес

Известная модель Анна Андрес объявила о своей беременности Instagram Анны Андрес

Анна Андрес заявила, что ждет первенца Instagram Анны Андрес

В комментариях поклонники Анны засыпали ее поздравлениями и комплиментами.

"Я вас очень люблю! Тебе очень идет животик", "Анечка, шикарная! Я как мама чувствовала, что ты в ожидании", "Точно лучший подарок!", "Анечка, как же тебе идет это прекрасное состояние", – пишут пользователи в сети.

Напомним, этим летом Анна Андрес вышла замуж за возлюбленного Давида Барокаса после года отношений. Избранник девушки является предпринимателем в сфере недвижимости и отельно-ресторанной индустрии. Пара познакомилась в прошлом году во Франции на дне рождения подруги. Спустя два месяца возлюбленные объявили о своей помолвке.

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