"Мисс Украина-2016" рассказала, как ей удалось сохранить брак с Комаровым во время карантина

Обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко рассказала, что тесное общение со своим мужем Дмитрием Комаровым во время карантина было для нее не испытанием, а удовольствием. Поэтому супруги не конфликтовали на самоизоляции и не думали о разводе.

В интервью "ФАКТАМ" модель призналась, что так долго с любимым она еще не оставалась. Ведь Комаров часто бывает в командировках из-за съемки программы "Мир наизнанку". Поэтому карантин позволил паре провести больше времени вместе.

"Мы много общались, вечерами смотрели фильмы, готовили романтические ужины. Это же наш первый семейный год. Кстати, на карантине отметили нашу годовщину: устроили домашнюю вечеринку в индийском стиле", – поделилась Кучеренко.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров. Instagram Александра Кучеренко

Несмотря на карантин и Комаров, и Кучеренко имели свои дела, поэтому за весь день они могли пересекаться только на кухне. Телеведущий готовил китайский сезон "Мира наизнанку", а модель училась и проводила марафон.

"Тратить драгоценное время, которое можно приятно провести вместе, на конфликты и обиды – это просто бессмысленно. Конечно, у каждой пары бывают недоразумения. Но здесь важно не накапливать в себе негатив, а решить проблему вместе, выслушав друг друга", – подчеркнула Кучеренко .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Комаров рассказал, как сделал предложение своей жене Александре Кучеренко. В 2020 году пара отпраздновала первый год супружеской жизни.