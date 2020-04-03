"Мисс Россия-2015" попала в больницу из-за коронавируса: росСМИ запустили фейк

РосСМИ сообщили, что обладательница титула "Мисс Россия-2015" София Никитчук была госпитализирована с подозрением на коронавирус после отдыха в Куршавеле. Впрочем сама модель новость опровергла.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала видео, в котором обратилась к поклонникам и прокомментировала фейк.

София Никитчук Instagram @nikitchuksofi

В частности, издание Ura.ru написало на своем Telegram-канале, что после возвращения в Москву модель почувствовала боль в горле и затрудненное дыхание.

Сама София заявила, что сейчас находится дома.

"Я даже не знаю, с чего начать. Вот, что бывает, когда проснешься в 12, включишь свой телефон и поймешь, что ты что-то пропустил в этой жизни. Пожалуйста, вы меня заранее никуда не отправляйте. У меня все хорошо, я нахожусь дома", – сказала в ролике Никитчук, показав свою комнату.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Victoria's Secret Алексина Грэм заболела коронавирусом и была госпитализирована.

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