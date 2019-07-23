Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Мисс Москва" подтвердила развод с экс-королем Малайзии

2.6т Читать материал на украинском

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина подтвердила развод с бывшим королем Малайзии Султаном Мухаммадом V.

Так, на своей странице в Instagram модель опубликовала пост, в котором поблагодарила каждого, кто поддержал ее в непростой период, и пообещала, что в дальнейшем будет рассказывать о новом этапе жизни.

Оксана Воеводина

Оксана Воеводина

Фото из Instagram

Новости
Стало известно о разводе еще одной звездной семьи в России

"Пишу и не могу сдержать слез. До сих пор не верю, что получила от вас столько добрых и теплых писем. От людей со всего мира! И, конечно, хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. В своей жизни я много раз сталкивалась со злобой и ненавистью в свой адрес. Но вы убедили меня, что в мире осталось еще очень много добра. Очень горжусь тем, что в венах моего сына течет малайзийская кровь", — поделилась эмоциями Оксана.

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V

Фото из Instagram

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V

Фото из Instagram

Оксана Воеводина в положении

Оксана Воеводина в положении

Фото из Instagram

Оксана Воеводина с сыном

Оксана Воеводина с сыном

Фото из Instagram

Оксана Воеводина с сыном

Оксана Воеводина с сыном

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, роскошная свадьба Султана Мухаммада V с Воеводиной прошла 22 ноября 2018 года на Рублевке в России, после чего королевская пара опубликовала фотографии с церемонии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Малайзия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel