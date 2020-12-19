Мишина призналась в любви Александру Эллерту: кто такой победитель "Холостячки"

Украинская актриса Ксения Мишина, которая дебютировала в новом проекте "Холостячка" на телеканале СТБ, сделала главный выбор – назвала претендента на ее сердце.

Так, во время финала реалити Мишина призналась в любви к Александру Эллерту и сообщила, что именно с ним видит будущее.

OBOZREVATEL собрал интересные факты о победителе "Холостячке" Эллерта.

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года (34 года) в России, в Иркутской области. Позже его семья перебралась жить в Украину, в город Харцызск, Донецкой области.

Александр Эллерт. Instagram Александра Эллерта

Будучи студентом в Донецком национальном университете Эллерт встретил свою будущую первую жену. Пара поженилась 7 июля 2007 года. В браке у них родилась дочь Элина. Спустя два года после свадьбы, пара разошлась. Причиной этому стали разные взгляды на жизнь.

Александр Эллерт и его дочь . Instagram Александра Эллерта

Через семь лет Эллерт женился второй раз. Как признавался артист, его второй брак распался из-за разногласий. У них в паре были скорее дружеские отношения, чем супружеские.

Впервые появился на публике и заявил о себе Эллерт во время шоу "Рассмеши комика". Тогда, будущий артист выиграл 100 тысяч грн вместе со своим другом. Позже Эллерт снова посетил шоу, и его пригласили работать в качестве автора в студию "Квартал 95".

Также артист участвовал во втором сезоне "Лиги смеха" в команде "Километр кимоно". Помимо этого, Эллерт также подрабатывает ведущим мероприятий.

Александр Эллерт в Лиге смеха. ligasmeha.com.

Познакомился Эллерт с Мишиной еще до съемок реалити-шоу "Холостячка". Так, когда объявили о планах запустить проект, Эллерт сообщил в Instagram, что непременно станет его участником. Также он заявил в соцсетях, что намерен побороться за сердце Ксении.

Александр Эллерт и Ксения Мишина. Пресс-служба СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили вырезанную сцену личной беседы Ксении Мишиной с дочерью Александра Эллерта на шоу "Холостячка".