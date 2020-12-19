Мишина призналась в любви Александру Эллерту: кто такой победитель 'Холостячки'

Украинская актриса Ксения Мишина, которая дебютировала в новом проекте "Холостячка" на телеканале СТБ, сделала главный выбор – назвала претендента на ее сердце.

Так, во время финала реалити Мишина призналась в любви к Александру Эллерту и сообщила, что именно с ним видит будущее.

OBOZREVATEL собрал интересные факты о победителе "Холостячке" Эллерта.

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года (34 года) в России, в Иркутской области. Позже его семья перебралась жить в Украину, в город Харцызск, Донецкой области.

Будучи студентом в Донецком национальном университете Эллерт встретил свою будущую первую жену. Пара поженилась 7 июля 2007 года. В браке у них родилась дочь Элина. Спустя два года после свадьбы, пара разошлась. Причиной этому стали разные взгляды на жизнь.

Через семь лет Эллерт женился второй раз. Как признавался артист, его второй брак распался из-за разногласий. У них в паре были скорее дружеские отношения, чем супружеские.

Впервые появился на публике и заявил о себе Эллерт во время шоу "Рассмеши комика". Тогда, будущий артист выиграл 100 тысяч грн вместе со своим другом. Позже Эллерт снова посетил шоу, и его пригласили работать в качестве автора в студию "Квартал 95".

Также артист участвовал во втором сезоне "Лиги смеха" в команде "Километр кимоно". Помимо этого, Эллерт также подрабатывает ведущим мероприятий.

Познакомился Эллерт с Мишиной еще до съемок реалити-шоу "Холостячка". Так, когда объявили о планах запустить проект, Эллерт сообщил в Instagram, что непременно станет его участником. Также он заявил в соцсетях, что намерен побороться за сердце Ксении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили вырезанную сцену личной беседы Ксении Мишиной с дочерью Александра Эллерта на шоу "Холостячка".