Мишина познакомила участников шоу "Холостячка" с сыном: после свидания один из мужчин покинул проект

Юля Ухина Люди 20:59, 27.11.2020

В шестом выпуске реалити-шоу "Холостячка" главная героиня Ксения Мишина познакомила участников со своим сыном Платоном. Мужчины отправились с актрисой на общее свидание, после которого один из них покинул проект, а именно – Игорь Бабко.

Так, шестая неделя началась с турнира по высадке деревьев. Во время него участники старались проявить себя, как в общении с сыном Ксении, так и с самой героиней. Однако Игорь не воспользовался моментом и активно выполнял задание – сажал деревья (все фото смотрите ниже).

Мишина познакомила участников шоу "Холостячка" со своим сыном
скриншот с видео
Участники шоу "Холостячка" с сыном Мишиной
скриншот с видео
Шестая неделя шоу "Холостячка" началась с турнира по высадке деревьев
скриншот с видео

После турнира Ксения пригласила на разговор Бабко. Мужчина долгое время не проявлял себя в полной мере. Как признался сам участник, ему было тяжело действовать в условиях такой конкуренции.

Игорь Бабко и Ксения Мишина
скриншот с видео

"Мне кажется, что Игорь видит проект очень поверхностно. Ему дали задание, он думает, что обязан его выполнить. Ему 23 года, может, у него действительно не было отношений, где нужно бороться за женщину?" – отметила Холостячка.

Ксения Мишина
скриншот с видео

По итогу разговора Мишина пришла к выводу, что Игорю нужно покинуть проект.

"Я снова повторил те же ошибки, что и на прошлой неделе. Видимо, для Ксюши это было последней каплей", – с пониманием отметил Игорь.

Игорь Бабко
скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом выпуске реалити "Холостячка" между главной героиней Ксенией Мишиной и одним из участников Александром Эллертом состоялся долгожданный первый поцелуй. Это произошло на свидании пары в пустыне.

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