Мишина поделилась подробностями совместного проживания с Эллертом после "Холостячки"

Главная героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина, которая почти сразу после финала шоу начала жить со своим избранником Александром Эллертом, призналась, что у них никогда не возникает ссор на бытовом уровне.

Так, по словам Мишиной, они делят обязанности по дому таким образом, что каждый из них берет на себя то, что ему ближе. Такими подробностями Ксения поделилась в интервью изданию "Факты".

"По быту – в общем все хорошо, но однажды, помню, я попросила его помыть пол, а он сказал, мол, помоешь сама, а я пропылесошу. Вот и все трудности", – прокомментировала актриса.

Ксения Мишина и Александр Эллерт stb.ua

Как известно, влюбленные живут вместе уже три месяца. Ксения добавила, что не сомневалась ни минуты над тем, чтобы съехаться с Александром. В то время как ему понадобилось на размышления о совместном проживании три дня.

"Нам хватило трех дней. Я не колебалась ни одного дня, а Александру на размышления потребовалось три дня", – подытожила она.

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