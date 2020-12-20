Мишина ответила хейтерам из-за своего выбора в финале "Холостячка"

"Холостячка" Ксения Мишина, которая сделала в финале реалити-шоу свой выбор в пользу 34-летнего Александра Эллерта, ответила хейтерам своего избранника.

В посте на странице в Instagram Мишина сообщила, что ей было больно читать большое количество оскорбительных сообщений в свой адрес из-за ее выбора в финале "Холостячка". Звезда уточнила, что она поступила так, как велело ей сердце.

"Я сделала все, что зависело от меня и в том числе была честна в финале, перед многомиллионной аудиторией. Я понимаю вас, просмотрев смонтированный по определенным законам жанра видео материал, очень сложно судить о том, кто какой человек и уж тем более заглядывать в будущее, решая правильно ли я поступила", – написала в Instagram звезда.

Ксения Мишина. Instagram Ксении Мишиной

Кроме того, "Холостячка" призналась, что была откровенной со зрителем в шоу. Также она отметила, что искра между ней и Эллертом появилась еще в начале шоу.

"Моей целью, когда я шла на проект, было узнать себя, узнать других мужчин, увидеть их и осознать в душе свои истинные желания и ожидания. Я сознательно шла на сближение с теми, кто откликнулся, чтобы узнать себя и их как можно лучше. И хочется вам этого или нет, это и есть суть этого реалити", – сообщила актриса.

Ксения Мишина и Александр Эллерт. Пресс-служба СТБ

В конце поста Мишина призвала всех женщин быть добрее друг к другу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, победитель "Холостячки" обрушился на хейтеров. Он высказал свое мнение по поводу комментариев, которые писали пользователи в соцсетях.