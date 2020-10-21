Мишина об участии в "Холостячке": я пережила много страстей и драмы. Училась любить и отпускать

Украинская актриса и главная героиня романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина анонсировала выход шоу и призналась в том, что оно полностью изменило ее жизнь.

Такой информацией 31-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. По словам Мишиной, она пережила на проекте много событий, страстей, переживаний, драмы и счастливых моментов. Она училась любить и отпускать. И теперь Ксения пришла к осознанию того, что ее главной задачей в "Холостячке" было не только найти себе пару, но и показать на своем примере женщинам, чего они достойны.

"Осталось пару дней до премьеры "Холостячки", до того, как вы увидите меня на экране как Ксению Мишину, а не в роли кого-то другого... Сказать, что я волнуюсь – не сказать ничего. Не каждый день нам выдается шанс увидеть себя со стороны, прокрутить значимые события из жизни, как кинопленку. Но мне выпал. Этот проект полностью изменил меня! Я пережила столько событий, страстей, переживаний, открытий, драмы и счастливых моментов на проекте, что хватило бы на целую жизнь. Судьбою мне уготована такая роль: прожить это и рассказать с широких экранов всем, таким же девочкам, как я, чего мы достойны... Мы с участниками были там собой без остатка. Мы жили, любили, боролись, искали и отпускали", – поделилась Мишина.

Ксения Мишина рассказала об участии в Холостячке Instagram Ксении Мишиной

Актриса также добавила, что надеется – проект пробудит в украинских мужчинах их истинное предназначение завоевателя и мудрого главы, способного повести за собой с честью и достоинством свою женщину, детей и страну.

"Пусть кадры, которые вы увидите, зажгут искорки в ваших сердцах. В сердцах мужчин – искру героя, завоевателя. Пусть пробудят в вас, сильные украинские парни, ваше истинное предназначение завоевателя и мудрого главы, способного повести за собой с честью и достоинством не только свою женщину и детей, но и всю страну, ведь мы так нуждаемся в этом сейчас. Пусть эти картинки, которые мы всей командой в потоке создавали, не по сценарию, а из сердец, пробудят в вас, прекрасные девушки, силу. Но не ту силу, с помощью которой "Я сама!". А ту, что лишь своим добрым намерением, своей наивной, красивой женской мечтой создает целые реальности, уютные пространства и дает жизнь", – подытожила она.

Ксения Мишина анонсировала выход шоу "Холостячка" Instagram Ксении Мишиной

Напомним, 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити "Холостячка". 15 мужчин будут бороться за сердце актрисы Ксении Мишиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта "Холостячка". На них актриса позировала в белом банном халате и комнатных тапочках.