Мишина, Димопулос, Астафьева и другие звезды показали, как выглядят без макияжа

Ксения Мишина, Санта Димопулос, Даша Астафьева, Алина Гросу и другие селебрити не боятся делиться с поклонниками тем, как они выглядят на самом деле.

Знаменитости всегда под прицелом камер и в центре внимания, поэтому им приходится тщательно следить за своей красотой. Они делают регулярные и довольно дорогие процедуры, что позволяет им не боятся показывать свою естественную красоту. OBOZREVATEL собрал публикации знаменитых украинок без макияжа.

Ксения Мишина

"Холостячка" Мишина редко публикует фото в сети, где на ее лице нет ни грамма туши или блеска для губ. Однако, в прошлом году Ксения один раз все-таки засветилась без макияжа в Instagram со своим партнером по паркету Женей Котом еще во время съемок программы "Танці з зірками".

Санта Димопулос

Украинская певица, которая одержала победу на шоу "Танці з зірками" в 2020 году, выглядит сногсшибательно на всех своих фотографиях. По крайней мере, так кажется ее поклонникам, которые следят за ней в социальной сети. Сама же Димопулос утверждает, что далеко не на всех снимках получается идеально.

Даша Астафьева

Актриса и модель Даша Астафьева – пример того, как нужно любить свое тело. Она принимает себя на все 100%, о чем говорят ее излишне откровенные фото. 35-летней Астафьевой совершенно ничего не стоит засветиться без макияжа на своей страничке в сети. Отличным примером является ее последний снимок с отдыха, где Даша позирует на пляже ненакрашенная и в одном купальнике.

Мишель Андраде

24-летняя украинская певица боливийского происхождения Мишель еще не знает, что такое морщины и пигментация кожи. Поэтому красотка часто радует поклонников "домашними" фото не только без макияжа, но и в банном халате с растрепанными волосами.

Алина Гросу

Певица Гросу, как и Андраде, еще молода и красива, поэтому также не стесняется публиковать снимки без мейка. Более того, Алина в таком виде выходит в люди и делится фото и видео с фолловерами.

Оля Полякова

36-летняя поп-дива украинского шоу-бизнеса также иногда любит побаловать своих поклонников в сети естественными фото без макияжа и без обработки фильтрами.

Таисия Повалий

Украинская народная артистка в свои 55 лет отлично выглядит, о чем иногда напоминает в сети. Так, ее опубликованное селфи без макияжа ранее наделало много шума. В комментариях пользователи Instagram тогда писали, что сначала даже не узнали ее в лицо.

Наталия Могилевская

Певица и телеведущая Могилевская любит быть в центре внимания. Однако, фото без макияжа знаменитой украинки редко можно увидеть на ее страничке. Все же Наталия Могилевская предпочитает оставаться во всеоружии перед поклонниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маша Ефросинина, Тина Кароль, Катя Осадчая и многие другие показали свои снимки без макияжа в социальной сети.