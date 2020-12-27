Мишина беременна от Эллерта? Поклонников озадачило фото от победителя "Холостячки"

Фото "беременной" Ксении Мишиной от победителя первого сезона реалити "Холостячка" Александра Эллерта стремительно разлетелось во все социальные сети.

Поклонники остались в недоумении, неужели Мишина так быстро решились на еще одного ребенка. Снимок в Instagram-stories, где возлюбленная Эллерта показывает округлившийся животик, вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.

Мнения фанатов разделились: одни убеждены, что звезда умышленно надула живот для фотографии, другие же были уверенны, что актриса не стала бы шутить такими вещами.

Также поклонники заметили, что на пост-шоу Мишина появилась в свободном наряде, который как раз-таки и не подчеркивал фигуру звезды. Поэтому публика и подумала, что Мишина все-таки беременна.

"Думаю, над таким не шутят", "Не просто так Андрей Рыбак желал им "діточок як на небі зірочок", "Практически все не верили что они вместе после шоу, а теперь и в эту радость не верите?" ,"Шуточки теперь вместе шутят", "Видно, что живот надутый", – писали фолловеры в фан-пабликах.

Действительно ли Мишина беременна, или это только розыгрыш Эллерта, неизвестно. Пока что ни сама актриса, ни ее возлюбленный никак не прокомментировали данную ситуацию.

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