Мишина беременна от Эллерта? Поклонников озадачило фото от победителя "Холостячки"

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Мишина беременна от Эллерта? Поклонников озадачило фото от победителя 'Холостяка'

Фото "беременной" Ксении Мишиной от победителя первого сезона реалити "Холостячка" Александра Эллерта стремительно разлетелось во все социальные сети.

Поклонники остались в недоумении, неужели Мишина так быстро решились на еще одного ребенка. Снимок в Instagram-stories, где возлюбленная Эллерта показывает округлившийся животик, вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.

Мнения фанатов разделились: одни убеждены, что звезда умышленно надула живот для фотографии, другие же были уверенны, что актриса не стала бы шутить такими вещами.

Мнение пользователей сети на "беременность" Мишиной.
Комментарии фолловеров на фан-страничках пары.
Комментарии пользователей сети о "беременности" Холостячки.
Поклонники уверены, что актриса не стала бы шутить такими вещами.
Фанаты отмечают, что звезда умышленно надула живот для фотографии.

Также поклонники заметили, что на пост-шоу Мишина появилась в свободном наряде, который как раз-таки и не подчеркивал фигуру звезды. Поэтому публика и подумала, что Мишина все-таки беременна.

"Думаю, над таким не шутят", "Не просто так Андрей Рыбак желал им "діточок як на небі зірочок", "Практически все не верили что они вместе после шоу, а теперь и в эту радость не верите?" ,"Шуточки теперь вместе шутят", "Видно, что живот надутый", – писали фолловеры в фан-пабликах.

Ксения Мишина ,Александр Эллерт и Григорий Решетник на пост-шоу.

Действительно ли Мишина беременна, или это только розыгрыш Эллерта, неизвестно. Пока что ни сама актриса, ни ее возлюбленный никак не прокомментировали данную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шоу "Холостячка"шоу-бизнесбеременностьКсения Мишина