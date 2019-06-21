Мишель Андраде презентовала новую горячую песню: сеть в восторге

Украинская певица Michelle Andrade выпустила новую горячую летнюю песню Tranquila, а также анонсировала выход нового альбома.

Песню опубликовали на официальном Youtube-канале артистки. Поклонники Андраде восхитились композицией и оставили множество позитивных комментариев.

Пресс-служба

Tranquila - трек из нового большого альбома Latino Ritmo, который выйдет 27 июня одновременно с новым клипом. Альбом Latino Ritmo - это зажигательные ритмы реггетона, страстая румба и чувственное танго, жаркие тропические ночи и рассветная романтика.

"Это трек расслабляет как текила. Tranquila значит – не переживай ни о чем, танцуй, расслабляйся и влюбляйся" - говорит сама Michelle

"Так ждала эту песню, Мишель, я обожаю твое творчество. Пожалуйста, не прекращай нас радовать своими песнями", "Крутая песня", "Песня бомба", "Наконец-то я дождалась эту песню она мне ещё на концерте очень понравилась", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Время и Стекло" презентовали летний клип к песне VISLOVO и произвели фурор в сети.

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