Мишель Андраде получила серьезную травму и не могла встать с кровати: подробности происшествия

Известная певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) получила серьезную травму, из-за которой ей пришлось отменить важный концерт. По словам артистки, ей очень обидно осознавать то, что она не сможет станцевать.

Также знаменитость дала совет – разминать свое тело перед каждой репетицией или тренировкой. Соответствующий пост Андраде опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, певица повредила шею до такой степени, что не могла самостоятельно вставать с кровати и двигать головой в любую сторону.

Кроме того, она добавила, что в будущем она со своей командой еще покажет номер, который был запланирован.

Мишель Андраде получила серьезную травму 24 канал

Напомним, Мишель Андраде – это украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi на концерте, который организовал телеканал М1.

Концерт Мишель Андраде MoeMisto.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишель Андраде кардинально сменила свой цвет волос и прическу. 24-летняя артистка продемонстрировала новый дерзкий образ.