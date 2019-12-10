"Миротворец" заявил, что закрывается: топ-7 звезд, попавших в базу сайта

Волонтеры проекта "Миротворец" заявили о прекращении его работы "по велению некоторых объективных обстоятельств". Впрочем, вскоре там заявили, что информация о закрытии – это шутка. А приостановка затянется не более чем на два часа.

Однако в каждой шутке может быть доля истины. Поэтому OBOZREVATEL подготовил топ-7 известных артистов, которые в свое время попали в базу сайта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Михаил Боярский

mir24.tv

Народный артист России Михаил Боярский – фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Как известно, 11 марта 2014 года артист поддержал аннексию Крыма Россией, подписав коллективное обращение деятелей культуры к российской общественности. 8 августа 2015 года Боярский был внесен в "Черный список Министерства культуры Украины".

Юлия Чичерина

photo.vipmake.com

Российская певица Юлия Чичерина внесена в базу "Миротворец" как пособница террористов. Чичерина также объявлена в розыск СБУ. Она неоднократно давала концерты в оккупированном Луганске, за что получала там различные медали и даже получила гражданство так называемой ЛНР и прописку в Луганске.

Михаил Пореченков

wikipedia.org

30 октября 2014 года в сети появилось видео под названием "Пореченков в Донецком аэропорту", на котором актер в защитном шлеме с надписью PRESS стреляет из крупнокалиберного пулемета по позициям украинских военных.

Позже актер пытался неудачно оправдаться, говоря, что видео было постановочным и он стрелял холостыми. За стрельбу по позициям ВСУ оккупанты наградили Пореченкова званием "народный артист ДНР". СБУ объявила его в розыск, а Министерство культуры внесло в свой "черный список".

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Лолита Милявская

"Российская газета"

23 апреля 2017 года при пересечении границы Украины российская певица украинского происхождения Лолита Милявская была снята с поезда пограничниками в связи с запретом СБУ въезда на территорию Украины после выступления в оккупированной Керчи в 2015 году. По словам Лолиты, она пыталась навестить своего больного ребенка. При этом ее сопровождали программный директор, гример и музыканты.

Позже Лолита сняла ряд эмоциональных видеороликов, а СБУ опубликовала откровенное фото певицы, что спровоцировало новый виток скандала.

Наташа Королева

Peopletalk

В октябре 2016 года СБУ также запретила въезд в Украину на пять лет еще одной российской певице украинского происхождения, уроженке Киева Наташе Королевой. 18 января 2017 года запрет был временно снят из-за смерти ее бабушки, которая жила в селе Липки Киевской области, а также в связи с обжалованием в суде запрета на въезд на территорию Украины.

beztabu.net

Примечательно, что о запрете въезда на родину Наташа Королева известила в соцсетях картинкой с Украиной без Крым, при этом выразив непонимание, почему так вышло.

Иван Охлобыстин

"Вечерняя Москва"

Российский актер, звезда "Интернов" Иван Охлобыстин внесен в базу "Миротворца" как "пособник террористов на Донбассе", "российский клоун, известный своими антиукраинскими высказываниями". Охлобыстин открыто поддерживает аннексию Крыма, он посещал оккупированный Донбас, а в ноябре 2016 года ему там дали так называемый паспорт ДНР. С 2014 года Охлобыстину запрещен въезд на территорию Украины.

Шура

"ВладТайм"

Российский певец Шура (настоящее имя – Александр Медведев) в ноябре 2016 года был вынужден отменить свой концерт в Киеве. За три дня до концерта стало известно, что СБУ запретила ему въезд в Украину – он открыто подерживал аннексию Крыма, а в одном из видео "разделил радость" за то, что "Россия получила жирный кусок".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе правительство Германии осудило сайт "Миротворец" и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению. Немецкий политик левого толка назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа".

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