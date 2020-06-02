Российский актер Евгений Миронов негативно высказался в адрес комика Максима Галкина из-за его пародии на президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Так, он заявил, что они не заслужили такого обращения.

В защиту Галкина выступил оппозиционер Алексей Навальный. Он на своей странице в социальной сети Twitter раскритиковал Миронова.

"Неужели не видно, не понятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей. Нет опыта нигде, ни в одной стране", — заявил Миронов.

"Актер Миронов не может заснуть. Его "колбасит" от мыслей о том, как же Максим Галкин надругался над несчастным Сергей Семенычем. В эту трудную минуту когда команде Собянина так тяжело носить пальто Kiton и показывать в декларации 2 млрд рублей, еще и Галкин нанес удар в спину", - написал Навальный.

Отметим, что ролик Максима Галкина появился в сети несколько дней назад — в нем пародист сыграл Сергея Собянина и президента Владимира Путина, которые совещаются по поводу разрешения прогулок и смягчения карантинного режима.

Позже, ряд российских СМИ удалили со своих сайтов новости о ролике юмориста Максима Галкина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Алексей Панин заявил, что телеканалы объявили ему бойкот из-за того, что он критиковал президента РФ Владимира Путина.