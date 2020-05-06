Минус 90 кг: как выглядел Максим Фадеев до и после похудения

Известный российский продюсер Максим Фадеев в среду, 6 мая, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 52 года.

Как известно, за последнее время Фадееву удалось сильно похудеть: он сбросил 90 килограммов. И, к слову, знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким продюсер был до похудения и как он выглядит сейчас.

Максим Фадеев до и после похудения

В 2018 году Максим Фадеев поделился, что когда-то закончил карьеру певца из-за лишнего веса. Тогда, заболев диабетом, он поправился на 20 килограммов буквально за две недели. После этого знаменитость стремительно набирал вес и в момент признания он достигал отметки в 196 килограммов.

Максим Фадеев до и после похудения

В конце концов Фадеев решил всерьез заняться проблемой. Ведь по его словам, лишний вес мешал ему жить. И в результате, благодаря спорту и правильному питанию, он сумел сбросить 90 килограммов.

Максим Фадеев до и после похудения

"Еще минус 10 кг за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему!" – делился недавно Фадеев на личной странице в Instagram.

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

По словам Максима Фадеева, похудеть ему удалось также благодаря теплой воде: утром натощак он выпивает 600 граммов воды, и столько же перед каждым приемом пищи. Кроме того, он отметил, что ест много овощей, и старается не употреблять жирного, мучного и жаренного.

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

К слову, похудевший продюсер не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует сбросить еще 19 килограммов.

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

Максим Фадеев Фото: instagram/fadeevmaxim

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