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4 марта • обновлено в 06:44
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Минус 84 кг: как сейчас выглядит 42-летняя звезда КВН Ольга Картункова

8.3т
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Российская актриса, звезда КВН Ольга Картункова 4 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 42 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как изменилась артистка в последнее время, как она сейчас выглядит и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Картункова

Ольга Картункова

кадр Первого канала России

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Ольга Картункова родилась 4 марта 1978 года в селе Винсады, Ставропольский край России.

В 2010 году Картункова стала капитаном команды КВН "Город Пятигорск". В 2014 году по приглашению продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова Ольга стала актрисой комедийного шоу "Однажды в России" на телеканале ТНТ.

Также Ольга снялась в фильме "Жених" (2016) и в сериале "Две девицы на мели" (2019).

Примечательно, что за последние несколько лет Ольга Картункова сильно похудела. Так, во времена КВН артистка весила 134 кг при росте 168 см.

В 2013 году Ольга получила серьезную травму ноги. Она с трудом передвигалась, а затем уехала в Израиль на реабилитацию. Доктор порекомендовал Картунковой похудеть, чтобы облегчить выздоровление и уменьшить нагрузку на ногу.

Похудение артистки было трудным. Но в итоге Картунковой удалось сбросить 84 килограмма.

По признанию артистки, похудение стоило ей огромных нервов и подобного испытания она "врагу не пожелает".

Ольга Картункова считает, что в метаморфозе нет никакого секрета: только сила воли и адская работа в зале и бассейне.

Ольга Картункова после похудения

Ольга Картункова после похудения

instagram.com/kartynkova222

Ольга Картункова после похудения с дочкой

Ольга Картункова после похудения с дочкой

instagram.com/kartynkova222

Ольга Картункова после похудения

Ольга Картункова после похудения

instagram.com/kartynkova222

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-5 знаменитостей, которым удалось существенно похудеть.

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Автор
Алина Мельник
Тема
похудение
Место
Россия
Теги
звезды фотографии похудение день рождения актриса люди шоу-бизнес шоу
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Чміль Валерій
Чміль Валерій
Пан президент Зеленский должен взять эту даму министром питания Украины, предварительно организовав соответствующее министерство
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