Минус 45 кг: врач Адель раскрыл секрет ее феноменального похудения

Знаменитой певице Адель за короткий промежуток времени удалось похудеть на 45 килограмм. Оказалось, что важную роль в этом сыграло ментальное здоровье артистки.

По словам личного врача Адель Доминики Фраден-Рид, эксперта по омоложению и ментальному здоровью, певице было бы гораздо труднее похудеть, не начни она заботиться о душевном спокойствии. Стресс, плохое настроение, расстройство сна – все это мешает физической трансформации, даже если сидеть на строгой диете и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает Mirror.

Адель похудеть на 45 килограмм

"Многие пытаются похудеть, но в итоге ментальное расстройство заставляет их все бросить – и появляется риск набрать еще больший вес. Так что дело не в упражнениях и диетах как таковых. Нужно оценить стресс и сон. Привести в порядок настроение и психическое здоровье. Только тогда можно рекомендовать индивидуальные упражнения и эффективную диету", – рассказала Доминика.

Певица Адель Фото: instagram/adele

Певица Адель Фото: instagram/living.for.adele

Отмечается, что Адель было непросто восстановить душевное спокойствие. Певица переживает развод с отцом своего шестилетнего сына Саймоном Конекки. По словам инсайдеров, звезда не позаботилась о брачном контракте, поэтому половина ее состояния перейдет экс-супругу.

Адель с сыном Фото: hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц, с тех пор она остается одним из наиболее востребованных музыкантов мира. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.