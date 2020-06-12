Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который ранее оправдывал сотрудничество украинских продюсеров с Россией, заявил, что производство в Украине русскоязычных сериалов идет "на благо киноиндустрии и экономики".

Об этом он высказался в эфире "Громадське", комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов телеканала "1+1" Елены Еремеевой о том, что мелодрамы украинском языке снимать невыгодно, а комедии – наоборот, пишут "Факты".

"Речь идет, скорее, о коммерческой составляющей сериалов, которые производятся на украинском языке. Если это украиноязычные комедии, то они, в первую очередь, реализуются в Украине", – отметил Ткаченко.

Один из популярнейших в Украине русскоязычных сериалов "Сваты"

Также он добавил, что производство фильмов и сериалов в Украине – это "вопрос экономики для каналов". По его словам, Госагентство Украины по вопросам кино "практически ни копейки не вложило" в производство украиноязычных сериалов.

"К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России. Поэтому и происходит такой дискурс о том, что русского языка слишком много в украинском телеэфире", – добавил министр.

При этом Ткаченко указал, что если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинским режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке, то это идет на благо как индустрии, так и экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Ткаченко рассказал, когда откроют кинотеатры в Украине. Процесс будет происходить поэтапно и стартует со 2 июля.