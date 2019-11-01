Невеста Тимати показала огромную грудь после родов: откровенные фото

Невеста рэпера Тимати, Анастасия Решетова в облегающем платье показала, как изменилась ее фигура после родов.

Девушка, которая всего лишь две недели назад впервые стала мамой, уже активно борется с лишними килограммами. Свои изменения в фигуре девушка показывает в Instagram, публикуя фото в коротких топах и облегающих нарядах.

Анастасия Решетова Инстаграм Анастасии Решетовой

Недавно Решетова призналась, что после беременности ее грудь увеличилась до шестого размера, а она сама набрала семь килограммов, от которых мечтает поскорее избавиться. И, похоже, делает это успешно.

На днях Анастасия показала свои формы в облегающем светлом платье.

"Две недели после родов. Мини-животик еще есть", - пожаловалась Решетова.

Анастасия Решетова Инстаграм Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова Инстаграм Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова Инстагарм Анастасии Решетовой

Как сообщал OBOZREVATEL, роды невесты Тимати засняли на камеру.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!