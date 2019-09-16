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16 сентября • обновлено в 17:10
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Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

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Близкие покойной Юлии Началовой с 16 сентября вступают в наследство. По словам бывшего PR-менеджера исполнительницы Анны Исаевой, наследство получают все трое родственников певицы: 12-летняя дочь Вера Алдонина и родители — Виктор и Таисия Началовы.

К ним переходят авторские права на песни артистки и половина квартиры в элитном жилом комплексе Москвы "Кутузовская Ривьера" площадью 167 квадратных метров, пишет "Рамблер".

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой
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Часть этих апартаментов принадлежит бывшему мужу Началовой, хоккеисту Александру Фролову. Пока спортсмен от своей доли жилья отказываться не намерен, поэтому возможно, что вопрос с разделом квартиры завершится судом.

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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