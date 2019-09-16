Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

Близкие покойной Юлии Началовой с 16 сентября вступают в наследство. По словам бывшего PR-менеджера исполнительницы Анны Исаевой, наследство получают все трое родственников певицы: 12-летняя дочь Вера Алдонина и родители — Виктор и Таисия Началовы.

К ним переходят авторские права на песни артистки и половина квартиры в элитном жилом комплексе Москвы "Кутузовская Ривьера" площадью 167 квадратных метров, пишет "Рамблер".

Часть этих апартаментов принадлежит бывшему мужу Началовой, хоккеисту Александру Фролову. Пока спортсмен от своей доли жилья отказываться не намерен, поэтому возможно, что вопрос с разделом квартиры завершится судом.

ЖК "Кутузовская Ривьера"

ЖК "Кутузовская Ривьера"

ЖК "Кутузовская Ривьера"

ЖК "Кутузовская Ривьера"

ЖК "Кутузовская Ривьера"

ЖК "Кутузовская Ривьера"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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