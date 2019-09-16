Миллионы рублей и огромная квартира: кому достанется наследство Началовой

Близкие покойной Юлии Началовой с 16 сентября вступают в наследство. По словам бывшего PR-менеджера исполнительницы Анны Исаевой, наследство получают все трое родственников певицы: 12-летняя дочь Вера Алдонина и родители — Виктор и Таисия Началовы.
К ним переходят авторские права на песни артистки и половина квартиры в элитном жилом комплексе Москвы "Кутузовская Ривьера" площадью 167 квадратных метров, пишет "Рамблер".
Часть этих апартаментов принадлежит бывшему мужу Началовой, хоккеисту Александру Фролову. Пока спортсмен от своей доли жилья отказываться не намерен, поэтому возможно, что вопрос с разделом квартиры завершится судом.
ЖК "Кутузовская Ривьера"
ЖК "Кутузовская Ривьера"
ЖК "Кутузовская Ривьера"
ЖК "Кутузовская Ривьера"
ЖК "Кутузовская Ривьера"
ЖК "Кутузовская Ривьера"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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