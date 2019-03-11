Миллионы на здоровье: всплыла правда об огромных заработках популярной в РФ телеведущей

В СМИ появилась информация о том, сколько зарабатывает популярная в РФ ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева. Так, ее ежегодную прибыль оценивают в миллионы рублей.

Ведущая разработала собственную программу похудения. Наборы еды от нее стоят от 11 до 20 тысяч рублей в месяц. Прибыль компании ООО "Диета Елены Малышевой" в 2016 году составила 104 млн рублей, в 2017-м – 48 млн рублей, пишет "Собеседник".

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Также, у ведущей есть ООО "Медицинский центр Елены Малышевой", одним из соучредителей которого является Гульнара Фаррахова, жена бывшего зам. министра здравоохранения России и бывшего министра финансов Татарстана Айрата Фаррахова. Медицинский центр позиционирует себя как элитный, первичная консультация врача стоит от 10 до 20 тысяч рублей.

Cosmopolitan

Также она является владельцем сайта "zdorovieinfo.ru". В 2017 году сайт выручил 6,2 млн рублей. Отмечается, что сколько зарабатывает Малышева на ТВ - неизвестно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на российском телевидении уже все давно привыкли к странным выходкам на программе Елены Малышевой "Жить здорово!", пока не появилась передача про матку. В сети опубликовали видео, где пародийная актриса Светлана Галка в костюме этого женского органа выходит в студию и начинает петь и пританцовывать

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