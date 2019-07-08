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Миллиардер-торговец оружием из России женился на "Мисс Украина": фото красотки

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Российский олигарх Игорь Кесаев (35-е место в списке Forbes) женился на 28-летней "Мисс Блонд Украина – 2013" Ольге Клименко.

Об этом сообщил Super. "Уроженка Житомира уже носит фамилию Кесаева и привыкает просыпаться в ранге жены владельца целой империи. Так, на первом уровне 340-метровой башни "Меркурий Сити Тауэр" в "Москва-Сити", принадлежащей Кесаеву, расположился ресторан новой супруги олигарха, а на его канале World Fashion девушка строит карьеру кулинарной телеведущей. Забавно, что в том же "Меркурии", но на 4 этаже расположилось арт-пространство фонда Stella Art Foundation любительницы современного искусства Стеллы Кесаевой (первой жены олигарха - Ред.)", — написали в СМИ.

Игорь Кесаев

Игорь Кесаев

Коммерсант

Отметим, что Кесаев также является владельцем завода Дегтярева, который поставлял оружие "зеленым человечкам" во время захвата Крыма в 2014 году.

Новости
Мисс Москва 2015 родила наследника королю Малайзии: первое фото малыша
Миллиардер-торговец оружием из России женился на "Мисс Украина": фото красотки
Миллиардер-торговец оружием из России женился на "Мисс Украина": фото красотки
Миллиардер-торговец оружием из России женился на "Мисс Украина": фото красотки

Клименко окончила Национальный авиационный университет в Киеве по специальности "Социология". Ранее она признавалась в интервью, что занимается стрип-пластикой и ей нравится проводить время с друзьями в караоке.

Сообщается, что Кесаев разбогател в 90-е на дистрибуции табака и алкоголя, а сейчас его бизнес-империя включает в себя сеть супермаркетов "Дикси", "Виктория", "Бристоль", "Красное&Белое", компанию "Мегаполис", которая продаёт 66% всех сигарет в России, а также 340-метровую башню "Меркурий Сити Тауэр" в "Москва-Сити".

Раньше он был женат на Стелле Кесаевой, которая, занимается искусством. Ее фонд Stella Art Foundation специализируется на современных художниках.

Кесаев с первой семьей

Кесаев с первой семьей

Super

У олигарха больше 3 млрд долларов

У олигарха больше 3 млрд долларов

Forbes

Как сообщал OBOZREVATEL, король Малайзии, 49-летний Султана Муххамед V женился на российской модели, 25-летней Оксане Воеводиной, обладательнице титула "Мисс Москва – 2015".

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