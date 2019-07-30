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Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой

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Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с украинской певицей Дашей Астафьевой.

Так, подробностями он поделился в программе на Youtube-канале "КраСава" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой

Артем Милевский и Даша Астафьева

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"С кем не получилось, так это Даша Астафьева — она известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и давай мешать: "Миля, отвези меня домой". Все и накрылось", — рассказал Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский признался, что имел интимные отношения с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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Персоны
Артем Милевский Даша Астафьева
Место
Украина
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Милевский выглядит, как малолетний дрочер, у которого секс был только в его воображении, но похвастаться перед друзьями хочется
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Я смотрел это видео полностью --инициатива перепихнуться шла от Канделаки.
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