Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с украинской певицей Дашей Астафьевой.

Так, подробностями он поделился в программе на Youtube-канале "КраСава" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Артем Милевский и Даша Астафьева

"С кем не получилось, так это Даша Астафьева — она известная певица в Украине. Тогда Алиев наломал дров. Мы сидели с ней в холле гостиницы, часов пять утра, а он приехал и давай мешать: "Миля, отвези меня домой". Все и накрылось", — рассказал Милевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский признался, что имел интимные отношения с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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