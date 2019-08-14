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Миле Кунис – 36: самые сексуальные фото актрисы

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Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис 14 августа отмечает свой 36-ой день рождения.

Звезда Голливуда не ведет официальный аккаунт в Instagram, зато многочисленные фанаты собирают всевозможные фотосессии и публикуют их на фанстраничках. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть самые откровенные снимки Кунис за последние годы.

Мила родилась в 1983 году в семье учителя и инженера. А в 1991 году вместе с семьей эмигрировала в США и осела в Лос-Анджелесе.

Мила Кунис для GQ

Мила Кунис для GQ

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С 1993 года Кунис начала мелькать на экранах в рекламе, в эпизодических ролях и сериалах. И уже в 2001 году актриса вышла на новый уровень и появилась на больших экранах. С ростом популярности Милу начали приглашать на съемки для модных глянцев, а иногда и на откровенные фотосессии.

В 2012 году звезда съехалась с актером Эштоном Катчером, за которого в итоге вышла замуж. У парочки родились сын и дочь.

Откровенное фото Милы Кунис

Откровенное фото Милы Кунис

Кунис для GQ

Кунис для GQ

Мила Кунис в откровенной фотосессии GQ

Мила Кунис в откровенной фотосессии GQ

Кунис - GQ

Кунис - GQ

instagram/_mila_kunis

Мила Кунис в купальнике

Мила Кунис в купальнике

instagram/_mila_kunis

Мила Кунис - вид сзади

Мила Кунис - вид сзади

instagram/_mila_kunis

Мила Кунис в постели

Мила Кунис в постели

instagram/_mila_kunis

Соблазнительная Мила Кунис

Соблазнительная Мила Кунис

instagram/_mila_kunis

Мила Кунис в нижнем белье

Мила Кунис в нижнем белье

instagram/_mila_kunis

Кунис - откровенное фото

Кунис - откровенное фото

anband

Мила Кунис сверкнула грудью

Мила Кунис сверкнула грудью

pinterest

Мила Кунис в белье - вид сзади

Мила Кунис в белье - вид сзади

Мила Кунис в ботфортах

Мила Кунис в ботфортах

pinterest

Мила Кунис в кожанке

Мила Кунис в кожанке

pinterest

Мила Кунис на машине

Мила Кунис на машине

pinterest

Мила Кунис в белье

Мила Кунис в белье

instagram/_mila_kunis

Как сообщал OBOZREVATEL, также 14 августа родились Холли Берри и Наталка Карпа. В этот день празднуется Медовый Спас, а также начинается Успенский пост.

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Персона
Мила Кунис
Теги
шоу-бизнес день рождения фотосессия
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