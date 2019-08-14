Миле Кунис – 36: самые сексуальные фото актрисы

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис 14 августа отмечает свой 36-ой день рождения.
Звезда Голливуда не ведет официальный аккаунт в Instagram, зато многочисленные фанаты собирают всевозможные фотосессии и публикуют их на фанстраничках. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть самые откровенные снимки Кунис за последние годы.
Мила родилась в 1983 году в семье учителя и инженера. А в 1991 году вместе с семьей эмигрировала в США и осела в Лос-Анджелесе.
Мила Кунис для GQ
С 1993 года Кунис начала мелькать на экранах в рекламе, в эпизодических ролях и сериалах. И уже в 2001 году актриса вышла на новый уровень и появилась на больших экранах. С ростом популярности Милу начали приглашать на съемки для модных глянцев, а иногда и на откровенные фотосессии.
В 2012 году звезда съехалась с актером Эштоном Катчером, за которого в итоге вышла замуж. У парочки родились сын и дочь.
Откровенное фото Милы Кунис
Кунис для GQ
Мила Кунис в откровенной фотосессии GQ
Кунис - GQ
instagram/_mila_kunis
Мила Кунис в купальнике
instagram/_mila_kunis
Мила Кунис - вид сзади
instagram/_mila_kunis
Мила Кунис в постели
instagram/_mila_kunis
Соблазнительная Мила Кунис
instagram/_mila_kunis
Мила Кунис в нижнем белье
instagram/_mila_kunis
Кунис - откровенное фото
anband
Мила Кунис сверкнула грудью
Мила Кунис в белье - вид сзади
Мила Кунис в ботфортах
Мила Кунис в кожанке
Мила Кунис на машине
Мила Кунис в белье
instagram/_mila_kunis
Как сообщал OBOZREVATEL, также 14 августа родились Холли Берри и Наталка Карпа. В этот день празднуется Медовый Спас, а также начинается Успенский пост.
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