Миле Кунис – 36: самые сексуальные фото актрисы

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис 14 августа отмечает свой 36-ой день рождения.

Звезда Голливуда не ведет официальный аккаунт в Instagram, зато многочисленные фанаты собирают всевозможные фотосессии и публикуют их на фанстраничках. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть самые откровенные снимки Кунис за последние годы.

Мила родилась в 1983 году в семье учителя и инженера. А в 1991 году вместе с семьей эмигрировала в США и осела в Лос-Анджелесе.

Мила Кунис для GQ

С 1993 года Кунис начала мелькать на экранах в рекламе, в эпизодических ролях и сериалах. И уже в 2001 году актриса вышла на новый уровень и появилась на больших экранах. С ростом популярности Милу начали приглашать на съемки для модных глянцев, а иногда и на откровенные фотосессии.

В 2012 году звезда съехалась с актером Эштоном Катчером, за которого в итоге вышла замуж. У парочки родились сын и дочь.

Откровенное фото Милы Кунис

Кунис для GQ

Мила Кунис в откровенной фотосессии GQ

Кунис - GQ instagram/_mila_kunis

Мила Кунис в купальнике instagram/_mila_kunis

Мила Кунис - вид сзади instagram/_mila_kunis

Мила Кунис в постели instagram/_mila_kunis

Соблазнительная Мила Кунис instagram/_mila_kunis

Мила Кунис в нижнем белье instagram/_mila_kunis

Кунис - откровенное фото anband

Мила Кунис сверкнула грудью pinterest

Мила Кунис в белье - вид сзади

Мила Кунис в ботфортах pinterest

Мила Кунис в кожанке pinterest

Мила Кунис на машине pinterest

Мила Кунис в белье instagram/_mila_kunis

Как сообщал OBOZREVATEL, также 14 августа родились Холли Берри и Наталка Карпа. В этот день празднуется Медовый Спас, а также начинается Успенский пост.

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