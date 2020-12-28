Мила Нитич о знакомстве с Пугачевой: всегда думает и поступает так, как считает нужным

Украинская певица Мила Нитич рассказала о знакомстве с российской артисткой Аллой Пугачевой и своем отношении к ней. Так, по словам знаменитости, она запомнила примадонну как женщину, которая всегда думает и поступает так, как считает нужным.

Такими подробностями Нитич поделилась в интервью изданию "Телеграф". Певица отметила, что впервые лично встретилась с Пугачевой в2009 году на международном фестивале "Новая волна" в Юрмале. Тогда она получила специальный приз от Аллы Борисовной.

Затем Мила приезжала на интервью к Пугачевой на радио "Алла" в Киве. Нитич добавила, что обе их встречи были искренними и непринужденными.

Алла Пугачева и Мила Нитич Instagram Милы Нитич

"За свою жизнь с Аллой Борисовной я виделась два раза. Первый раз в Юрмале после награждения на "Новой волне", когда она пригласила меня в свою гримерку. Второй – на радио "Алла" в Киеве в 2009 году, у нас было полуторачасовое интервью. Оба раза были очень искренними и непринужденными. Я навсегда запомнила Пугачеву как очень свободную в своем мышлении женщину, ту, которая всегда думает и поступает так, как считает нужным. Конечно, мне было мало этого общения, но его оказалось достаточно, чтобы запомнить на всю жизнь", – отметила она.

Напомним, Мила Нитич – это украинская певица. В 2008 году она отправилась в Киев на проект "Караоке на Майдане". Также женщина стала участницей десятого сезона телепроекта "Шанс" и вышла в финал.

Алла Пугачева – советская и российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России.

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