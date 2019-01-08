МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже

Читать материал на украинском

Скандальная балерина Анастасия Волочкова не перестает шокировать пользователей, публикуя новые фотографии с отдыха на Мальдивах.

После пошлой серии снимков со шпагатом, которая вызвала гнев в сети, почти голая российская звезда показала новый кадр с пляжа.

"Это прыжок не в снег, а в океан. Взгляд мой всегда устремлен вперед! Не оглядывайтесь в прошлое. Ничего нового там уже нет. А я в такую шоколадку тут мальдивскую", – подписала она под снимком.

Новости
Надя Дорофеева засветила в Instagram сексуальную фигуру: фото

Пользователи заметили, что балерина заметно постарела, а филейная часть тела обросла целлюлитом.

Это прыжок не в снег, а в океан.🌴 Взгляд мой всегда устремлен вперед! Не оглядывайтесь в прошлое.. Ничего нового там уже нет. А я в такую шоколадку тут мальдивскую превратилась!🙈😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Гладильная доска", "У нее точно не все дома", "Жесть, это настолько надо ненавидеть себя, чтобы выложить фото с таким целлюлитом", "Си**ки распластала", "Надо было головой в песок, а ж*пой кверху", "На курицу "гриль" похожа", – выразили свое возмущение в сети.

''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже

Не обошлось также и без наглядных сравнений тела Волочковой с различными млекопитающими, выброшенными на берег.

"А мне бревно, выброшенное на берег, показалось", "Стареет, бедра уже не то", "Дряблого кита выбросило на берег", "Ламантина выбросило на берег", "Поза тюленя", "Миксер мне в глаза", – добавили пользователи.

''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже
''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова отправилась на Мальдивы после Нового года, который встретила в ледяной купели и бане.

Сразу же по приезду балерина продемонстрировала пользователям шпагат на пляже, но нарвалась на критику. На этом она не остановилась и записала видеообращение к поклонникам, заявив, что переезжает из России на Мальдивы.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Мальдивы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
6
Смешно
4
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
обозники,вы там дрочите что ли ,на эту дуру?Вы же о ней каждую неделю пишите...Дб Бл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги