''Миксер в глаза'': почти голая Волочкова опозорилась фото на пляже

Скандальная балерина Анастасия Волочкова не перестает шокировать пользователей, публикуя новые фотографии с отдыха на Мальдивах.

После пошлой серии снимков со шпагатом, которая вызвала гнев в сети, почти голая российская звезда показала новый кадр с пляжа.

"Это прыжок не в снег, а в океан. Взгляд мой всегда устремлен вперед! Не оглядывайтесь в прошлое. Ничего нового там уже нет. А я в такую шоколадку тут мальдивскую", – подписала она под снимком.

Пользователи заметили, что балерина заметно постарела, а филейная часть тела обросла целлюлитом.

"Гладильная доска", "У нее точно не все дома", "Жесть, это настолько надо ненавидеть себя, чтобы выложить фото с таким целлюлитом", "Си**ки распластала", "Надо было головой в песок, а ж*пой кверху", "На курицу "гриль" похожа", – выразили свое возмущение в сети.

Не обошлось также и без наглядных сравнений тела Волочковой с различными млекопитающими, выброшенными на берег.

"А мне бревно, выброшенное на берег, показалось", "Стареет, бедра уже не то", "Дряблого кита выбросило на берег", "Ламантина выбросило на берег", "Поза тюленя", "Миксер мне в глаза", – добавили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова отправилась на Мальдивы после Нового года, который встретила в ледяной купели и бане.

Сразу же по приезду балерина продемонстрировала пользователям шпагат на пляже, но нарвалась на критику. На этом она не остановилась и записала видеообращение к поклонникам, заявив, что переезжает из России на Мальдивы.