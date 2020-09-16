16 сентября голливудский актер Микки Рурк отмечает свой день рождения – ему исполнилось 68 лет.

Артист, который ранее считался одним из главных секс-символов Голливуда, изменился до неузнаваемости. Не желая стареть, Рурк обратился за помощью к пластическим хирургам. В 2019 году Рурк шокировал поклонников очередными переменами во внешности. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как сейчас выглядит Микки Рурк и каким он был в молодости.

Микки Рурк до пластических операций. LIVEstory

Актер и сценарист Микки Рурк был горячей звездой Голливуда в конце 80-х и начале 90-х годов. Он сыграл главные роли в таких культовых фильмах, как "Забегаловка", "Девять с половиной недель" и "Пьянь". Однако после фильма "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо" Рурк бросил карьеру в кино, чтобы стать боксером.

Микки Рурк в молодости. ThePlaCe.ru

Как выглядел Микки Рурк в молодости. LiveJournal

Профессиональная карьера Микки Рурка в боксе началась в 1991 году. В июне 1994 года Рурк появился на обложке журнала World Boxing. Он соревновался с чемпионами мира Джеймсом Тони, Джоном Джексоном и Томми Моррисоном. Рурк хотел провести 16 профессиональных боев, а затем бороться за титул чемпиона мира. Тем не менее, он ушел в отставку в 1994 году после восьми поединков. Его боксерская карьера привела к серьезным травмам лица, которые потребовали ряда операций.

Молодой Микки Рурк. YouTube

Микки Рурк изменился после пластических операций. HELLO!

"Мне пришлось взять хрящ из уха, чтобы восстановить нос, и провести пару операций, чтобы очистить хрящ, потому что рубцовая ткань не заживала должным образом", – говорил актер.

Безусловно, не все пластические операции Микки Рурка осуществлялись из-за устранения последствий травм. С возрастом актер увлекся пластической хирургией и уколами красоты с целью омоложения. Результат одной из последних операций Рурка вызвал шквал критики в адрес актера.

Как изменился Микки Рурк после пластики. Mixnews

Микки Рурк изменил лицо до неузнаваемости. MSN.com

Какие операции делал Микки Рурк в конце 90-х

1. Ринопластика. Мощные удары не раз травмировали нос актера. Еще будучи боксером, он перенес 5 операций по восстановлению носа.

"Бокс круто повлиял на мою внешность. Когда необходимо было латать мой нос, хирургам пришлось вырезать хрящик из моего уха, потому что в носу у меня уже просто ничего не осталось", – рассказывал Рурк.

Каким в молодости был Микки Рурк. Uznayvse.ru

Пластические операции изуродовали внешность Микки Рурка. HELLO!

2. Пластика скул. В одном из боксерских поединков актеру раздробили скулу. Врачи по крупицам собирали его лицо. Позже Микки Рурк признавался, что большинство операций он перенес, исправляя предыдущие ошибки некомпетентных врачей. В 2015 году актер накачал скулы силиконом.

3. Пластика век. Микки Рурк до пластики отличался томным взглядом с поволокой. Актер решил изменить форму век, подтянув кожу вокруг глаз. Все операции в Соединенных Штатах Америки не делятся на мужские и женские. Поэтому, по мнению многих фанатов, Микки Рурк после пластики стал походить на “женщину преклонного возраста”.

Микки Рурк после пластики. Коллаж

4. Круговая подтяжка лица. После операции в 2008 году внешний вид Микки Рурка ужаснул всех пользователей сети – из-за подтяжки кожи лица его внешность заметно изменилась, а черты стали ассиметричными.

Как сейчас выглядит Микки Рурк. Delfi

5. Пластика губ. В окружении актера рассказывали, что до 2015 года актер активно вкалывал силикон в губы. После того, как их форма изменилась до неестественного состояния, он решил избавиться от последствий. В 2016 году нижняя губа у артиста заметно уменьшилась из-за косметического подрезания.

Микки Рурк: как выглядит в 2020.

Как выглядит Микки Рурк сейчас.

В начале сентября 2019 года Микки Рурк вновь попал на первые полосы таблоидов из-за своего внешнего вида после пластических операций. Он появился на шоу "Good Morning Britain", выйдя на связь со студией через видеочат. Его внешность настолько изменилась, что даже ведущий передачи с большим трудом смог скрыть свое удивление (смотрите видео ниже).

Как выглядит Микки Рурк после пластической операции. Good Morning Britain (криншот видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, Микки Рурк завещал, чтобы после смерти его похоронили в Украине в селе Загорцы Хмельницкой области. Звезда фильма "Девять с половиной недель" планирует приехать в Украину в 2021 году, чтобы осмотреть место на кладбище.