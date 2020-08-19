Микки Рурк планирует приехать в Украину, чтобы осмотреть место на кладбище

Голливудский актер, звезда фильма "Девять с половиной недель" Микки Рурк планирует приехать в Украину в 2021 году.

Об этом сообщил помощник знаменитости Дмитрий Корнийчук в комментарии "ТСН". По его словам, Рурк хочет побывать на кладбище в селе Загорцы Хмельницкой области, где планирует быть похороненным.

"Он (Рурк. – Ред.) хочет поехать в Киев, в Одессу, в Николаев встретиться с моими родителями", – рассказал Корнийчук.

Микки Рурк и Дмитрий Корнийчук Facebook Юрий Гула

Напомним, в 2019 году 67-летний актер заявил, что хочет быть похороненным в деревне, откуда родом его помощник. 18 августа 2020 года Корнийчук приехал в Загорцы и выбрал место на кладбище для Рурка.

Отметим, что Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. Он стал известен благодаря таким фильмам, как "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея" и "Рестлер". Впоследствии снялся в "Сердце ангела" и "Железном человеке 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Микки Рурка заподозрили в романе с молодой россиянкой. Очевидцы застали актера на свидании с девушкой по имени Ольга в нью-йоркском ресторане Cipriani SA