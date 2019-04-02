Мик Джаггер госпитализирован и ждет операцию: что об этом известно

Всемирно известный рок-музыкант, фронтмен культовой британской группы The Rolling Stones Мик Джаггер госпитализирован в клинику в Нью-Йорке.

По данным The Sun, ему в ближайшие выходные сделают операцию на сердце, к чему привел один из последних зажигательных концертов.

Уточняется, что у Джаггера обнаружили дефект клапана сердца, из-за чего были отложены выступления. Медики уверяют, что уже максимум через 48 часов после операции он сможет вернуться домой, после чего у него может начаться новая жизнь на сцене.

Mick Jagger/ twitter

"Пациент может ожидать возвращения домой в течение 24–48 часов, чувствовать себя хорошо через одну или две недели и вернуться к нормальной жизни через месяц. Процедура будет успешной, и если все пойдет хорошо, возможно, у Мика будет больше энергии, чем раньше", – рассказал профессор Тим Чико.

Уточняется, что такая процедура имеет успех в 95%. По словам директор Британского фонда сердца Нилеша Самани, больших рубцов не останется.

"Мик будет подвергаться неинвазивной процедуре сердечного клапана. Прогноз хороший, и этот вид хирургии имеет высокий показатель успеха", – сказал источник издания.

The Rolling Stones / twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта The Rolling Stones отменили 17 своих концертов по США и Канаде. Причиной послужили проблемы со здоровьем у Джаггера, хотя на тот момент не сообщалось, что случилось.

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