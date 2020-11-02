Михалок спел трек Скрябина "Чорнобиль форева" на украинском языке в Зоне отчуждения. Видео

Белорусский музыкант, лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергей Михалок спел на украинском языке песню Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева". Трек записан вместе с экс-лидером группы "Димна суміш" и фронтменом The Gitas Александром Чемеровым.

Клип на песню был записан в Зоне отчуждения в рамках социальной инициативы "Звуки Чернобиля", сообщила OBOZREVATEL пресс-служба проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Клип на кавер "Чорнобиль форева" сняли за одни сутки. Музыканты посетили знаковые локации Зоны отчуждения – город Припять и железнодорожный мост возле Чернобыльской АЭС.

Сергей Михалок и Александр Чемеров записали кавер "Чорнобиль форева" . Пресс-служба проекта "Звуки Чернобыля"

"Мне было пять лет, когда произошла трагедия на ЧАЭС, и в тот самый год у меня родилась сестра. Я помню, что люди в Чернигове, где я тогда жил, находясь в 60 км от Чернобыля, жили обычной жизнью, потому что информация скрывалась. Все знали – что-то случилось, но не знали, что именно и в каких масштабах, а через несколько лет нам выдали документы пострадавших детей Чернобыля", – рассказал Александр Чемеров.

Также он добавил, что познакомился с Сергеем Михалком в Одессе, тогда музыканты договорились записать совместную композицию, а Чемерова привлекло и то, что Михалок решил спеть на украинском языке.

"Сергей давно хотел переосмыслить песню Скрябина "Чорнобиль форева", и мне понравилась идея того, что он споет на украинском", – отметил музыкант.

Сергей Михалок и Александрр Чемеров в Припяти. Пресс-служба проекта "Звуки Чернобыля"

В свою очередь основатель проекта "Звуки Чернобыля", художник Валерий Коршунов подчеркнул, что процесс работы над треком еще раз вспомнить, что от катастрофы на ЧАЭС пострадала не только Украина, но и Беларусь.

"Мы общались с Сергеем и Александром о том, что Чернобыль коснулся наших стран. Это объединяет нас в такие тяжелые времена, как сейчас – мы чувствуем, что мы не одни столкнулись с проблемой Чернобыля. Нас объединяет эта боль, эти проблемы, бесконечные вопросы. Очень круто, что мы так легко нашли общий язык. А учитывая песню Кузьмы Скрябина, его текст и музыку – это уже сочетание трех различных артистов, которые объединяют и Украину и Беларусь, и нашу историю", – отметил Коршунов.

Отметим, в этом году сразу 10 украинских и иностранных музыкантов объединились в проект по созданию музыкального альбома “Звуки Чернобыля” и записали песни с использованием библиотеки уникальных звуков, записанных в Зоне отчуждения медиа-художником Валерием Коршуновым, который является автором идеи и продюсером альбома.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно клип на песню "Острів" в Чернобыльской зоне записала популярная украинская группа KAZKA. Читайте эксклюзивный материал об этом по ссылке.