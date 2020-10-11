Михалок с матами набросился на Тихановскую из-за президентства и Путина. Видео

Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой", основатель проекта BRUTTO Сергей Михалок резко высказался в сторону лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.

Так, на странице в Instagram Михалок опубликовал видео, в котором с матами набросился на Тихановскую, однако позже удалил публикацию.

Знаменитость высказал свое отношение к бездействию Тихановской как "избранного президента".

"Я хочу простые вопросы задать. Потому что мне не совсем понятно ... Света, поздравляю, вы президент. Вы вот с канцлером встречаетесь, еще что-то ... У меня есть несколько вопросов к вам. Если вы президент, то где ваш первый указ или декрет. Ту там о земле, б**дь. Или о роспуске бандформирований, которые сейчас выступают от имени министерства внутренних дел. Или о роспуске каких-то федераций - то есть прогнать чиновников, которые лишают наших прекрасных спортсменов выступать на международных соревнованиях и гордо нести бело-красно-белый флаг новой Беларуси?" – говорил Михалюк.

Кроме того, артист был шокирован ее желанию пригласить президента России Владимира Путина для медиации переговоров по ситуации в Беларуси наравне с представителями других стран.

"Вы хотите пользоваться медиатором! Который на х**й медиатор! И причем медиатором в нашу страну вы зовете главного империалиста, ну по сути "доктора Зло", и сейчас главного антигероя человечества! Вы зовете медиатором Путина", – возмущался музыкант.

А в конце видео Михалок сравнил Тихановскую с зайцем.

"На переговоры волка за зайцем, бл**ь, приглашается лиса, на х**. Она на**т старого волка, на х**, а зайца все равно съест! Какой медиатор? Это человек, который хочет восстановить Советский Союз ... у него желание - восстановить империю! Не нужен медиатор! Играй "по-дворовом": гитару дали, скорее бомби. А то гитару дали, сейчас медиатор принесут ... сейчас разбежится вся публика. Давай, вали, Света! Давай побольше света и огня ", – эмоционально высказался артист в видеообращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалок не признал Лукашенко и потребовал новых выборов президента Беларуси.