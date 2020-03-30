Популярный российский кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал американских актрис за связь с ранее осужденным за домогательства продюсером Харви Вайнштейном.

Так, по словам Михалкова, "женщины с пониженной социальной ответственностью" сами шли на контакт с Вайнштейном, чтобы получить "Оскар" или роль в фильме. Поэтому, по его мнению, "они ничем не отличаются от проституток". Об этом Михалков сообщил в интервью YouTube-каналу "БесогонTV" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Никита Михалков и Харви Вайнштейн

"Харви Вайнштейн был осужден за связь с женщинами с пониженной социальной ответственностью. Не удивляйтесь, я так считаю. А как можно оценить еще действия этих женщин, которые сами шли к этому человеку? Причем заметьте, он не романтический герой, не красавец, не Ален Делон... Шли к нему эти потерявшие товарный вид дамы не просто так. За этими отношениями мог быть "Оскар" или роль. Там не было тяги, любви и страсти. Там был холодный расчет. А чем тогда они отличаются от проституток?" – заявил Михалков.

Он также добавил, что суд вынес слишком суровый приговор по отношению к Вайнштейну.

Харви Вайнштейн с женой Фото: ru.hellomagazine.com

"Невозможно, чтобы серийный убийца Андреас Брейвик, который застрелил 77 человек, получил всего 21 год достаточно комфортной тюрьмы. И 23 года получает продюсер Харви Вайнштейн за общение с женщинами пониженной социальной ответственности... Он и так потерял все. Он никто. Ноль. Он раздавлен, уничтожен. Его проще было застрелить", – подытожил кинорежиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила Ванштейна в изнасиловании, неожиданно призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.

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