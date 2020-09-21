Михалков о протестах в Беларуси: это компьютерная графика

Российский режиссер Никита Михалков усомнился в масштабах акций протестов в Беларуси и заявил, что на фотографии искусственно добавляли людей.

Такое мнение он высказал в эфире своей авторской программы "БесогонTV". Михалков продемонстрировал два снимка с митингов и обратил внимание на якобы просветы между людьми, объяснив их "компьютерной графикой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить. Посмотрите на фотографию, какое море людей. Теперь обратите внимание на просвет у первый рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Там должно быть все забито вторым, третим, пятым рядом внизу. Это чистая абсолютно компьютерная графика", – заявил он.

Михалков также добавил, что не верит в результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко, занимающий пост белорусского президента с 1994 года, получил 80% голосов на выборах.

"А зачем ну уж такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует больше, чем за президента России на 1%?" – сказал режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Никита Михалков раскритиковал американских актрис за связь с ранее осужденным за домогательства продюсером Харви Вайнштейном. Он назвал их "женщинами с пониженной социальной ответственностью".